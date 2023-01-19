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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов, почему у некоторых родственников бойцов, которые погибли в зоне специальной военной операции на Украине, возникают сложности с получением тел погибших для дальнейшего погребения. Он заявил, что в какой-то период в луганском морге возникли проблемы с выдачей погибших. В итоге там скопилось достаточно много погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

По словам Пригожина на территории как Луганской Народной Республики так и Донецкой Народной Республики есть люди, которые являются сторонниками киевского режима в личных убеждениях. И есть даже те, кто работает на разведку Украины. Он подчеркнул, что «такие шпионы-диверсанты были в луганском морге».

Однако на сегодняшний день ситуацию взяли под контроль, поэтому всех солдат, погибших в зоне специальной военной операции, оперативно оформляют и передают на Родину для осуществления захоронения со всеми воинскими почестями.

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