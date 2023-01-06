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Пресс-служба компании «Конкорд», основателем которой, как и ЧВК «Вагнер», является известный российский бизнесмен Евгений Пригожин, опубликовала его ответ на официальный запрос норвежской газеты «Афтенпостен».

Норвежских репортеров интересовало несколько вопросов, одним из которых было, какое количество граждан Норвегии числится в рядах частной военной компании «Вагнер». По словам Пригожина, в составе ЧВК «Вагнер» в настоящий момент на службе числиться 67 норвежцев. При этом, как отмечает российский бизнесмен, двое из них имеют двойное гражданство.

Пригожин также отметил, что больше половины граждан Норвегии, которые работают на ЧВК «Вагнер», ранее проходили службу в армиях стран-участниц НАТО. Причем, как отметил Евгений Викторович, 52 норвежца уже заявили, что после окончания украинского конфликта готовы вернуться к себе на родину, чтобы организовать военный переворот. Они уверены, как сообщает Пригожин, что Норвегия является родиной викингов, а значит, в стране не должно быть места для пропаганды однополых отношений.

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