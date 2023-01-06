Британские наемники попали в плен в ходе кровопролитных боев в Мариуполе. Далее в ДНР их приговорили к смертной казни, пишет «Московский Комсомолец».

Однако спустя несколько месяцев иностранные наемники были освобождены вместе с другими украинскими военнослужащими в рамках программы по обмену военнопленными.

Шон Пиннер, один из британских наемников, после освобождения некоторое время находился на родине, но потом снова решил отправиться на Украину. До этого он дал обещание своей матери и сыну больше не воевать на территории Украины.

Другой наемник из Великобритании, Эйслин, также вернулся на передовую, но он заявил, что теперь будет находиться на территории Украины только в качестве военного корреспондента.