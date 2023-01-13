Один программист, который работает под ником Брайс, использовал несколько нейронных сетей, чтобы создать идеальную виртуальную девушку. Свое творение разработчик назвал ChatGPT-chan.

Внешность идеальной виртуальной девушки была оформлена в стиле аниме, также она могла видеть своего создателя через камеру, реагировать на его действия и отвечать на его вопросы. Для создания своего творения Брайс использовал нейронную сеть для генерации изображений Stable Diffusion 2, для воспроизведения голоса виртуальной девушки, а также для распознавания изображений с камеры была использована нейросеть Microsoft Azure TTS. Также программист использовал чат-бот ChatGPT.

Программист научил виртуальную девушку общаться на бытовые темы, а также реагировать на свои действия. На весь проект разработчик потратил примерно 1000 долларов.

В итоге Брайс начал изучать китайский язык во время общения со своей виртуальной девушкой. Однако виртуальное общение настолько увлекло разработчика, что он перестал уделять время своей настоящей девушке. В итоге реальная подруга заставила его удалить ChatGPT-chan.