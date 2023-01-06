Согласно сообщению информационного агентства URA.RU, Российская Федерация может полностью перекрыть свои потребности в ракетах и прочем вооружении, что необходимо для дальнейшего проведения специальной военной операции на Украине. Это станет возможным за счет того, что будет введен механизм опережающего финансирования оборонной промышленности. Стоит отметить, что финансирование обеспечивается «Промсвязьбанком».

Встреча российского президента Владимира Путина с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым состоялась 6 января. По итогам данной встречи, эксперты пришли к выводам, что теперь предприятия оборонной промышленности будут работать без перебоя. И это станет возможным именно за счет введения механизма опережающего финансирования, который был разработан банком.

Стоит отметить, что «Промсвязьбанк» является одним из пяти крупнейших кредитных институтов в России. В его распоряжении находится капитал, размер которого составляет 5 триллионов рублей. Финансирование военно-промышленного комплекса является основной деятельностью «Промсвязьбанка».