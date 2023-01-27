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Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал недавнее заявление главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что коллективный Запад объединился ради борьбы с Российской Федерацией.

Хорватский лидер отметил, что он и не знал о том, что Запад ведет официальную борьбу с Москвой. Поэтому Миланович заявил, что, «возможно, Германия и решила снова вести открытую борьбу с Россией, как и 70 лет тому назад, однако мы ни с кем бороться не собираемся».

Также Зоран Миланович добавил, что он не понимает, каким образом поставка танков западного производства поможет Украине добиться успеха в боевых действиях. Хорватский президент выразил уверенность, что, скорее всего, «западные танки просто сгорят на поле боя в Украине так же, как они горели в Ираке».

При этом Зоран Миланович отметил, что Хорватия не будет принимать военнослужащих Украины на своей территории для их обучения, так как Украина не является союзником его страны.

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