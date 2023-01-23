Альберто Фернандес, глава Аргентины, рассказал, что Буэнос-Айрес никаким образом не поддерживает действия России в конфликте с Украиной, но при этом не планирует отказываться от диалога с российскими властями.

Он отметил, что не прерывает общение с Путиным, при этом не поддерживает политику России и ее действия на территории Украины. Фернандес рассказал, что последний раз лидер России ему звонил, чтобы поздравить Аргентину с победой в Кубе. В ходе разговора президент Аргентины сказал Путину, что сейчас важно сесть за стол и начать мирные переговоры, чтобы найти выход в сложившейся ситуации и решить украинский вопрос.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Ее главная задача – защитить мирных жителей Донбасса от киевского режима, который ведет обстрелы территории на протяжении последних восьми лет.