Денис Шмыгаль, украинский премьер, сообщил, что в целом в стране разрушено больше 50 процентов всех объектов энергетической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что в результате ударов со стороны ВС России уничтожено больше половины важных энергетических объектов Украины. Он рассказал об этом в видеозаписи на прошедшем международном экономическом форуме в Давосе, которую выложил в своем канале Телеграм.

С его слов, на сегодняшний день на всей территории страны требуют полного восстановления около 160 тысяч объектов – это и жилые дома, и объекты инфраструктуры.

Российские военные начали наносить ракетные удары по энергетическим объектам на территории Украины с 10 октября 2022 года. Они стали ответом на теракт, организованный на Крымском мосту киевскими спецслужбами.