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Денис Шмыгаль, украинский премьер-министр, заявил, что бойцам ВСУ на обучение управлением западными танками понадобится несколько недель, а не месяцев.

Он отметил, что знает, что на обучение военных для управления боевыми танками Abrams уходит несколько месяцев. Но убежден в том, что инструкторы США предоставят для украинских военных ускоренную программу обучения. Ее дополнит высокая мотивация бойцов ВСУ, поэтому на обучение будет затрачено несколько недель, но не месяцев.

Ранее появилась информация, что Ллойд Остин, американский министр обороны, в ходе переговоров по телефону с министром обороны Украины не назвал точных сроков поставок танков. Есть предположения, что Киев получит обещанные танки только через несколько месяцев.

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