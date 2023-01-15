Обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев опубликовал материал, согласно которому, в 90х годах ХХ века общественность слышала главную парадигму, что мир стал «твердый», в нем множество благ и универсальных идей. Но то, что происходит в мире на сегодняшний день не под силу объяснить даже астрологам, которые ранее претендовали на предсказание будущего. Но существуют люди, которые «поставили диагноз» всему человечеству, ведь они способны наблюдать за миром свысока, как минимум, с уровня стратосферы.

И вот наступает момент, когда один человек напоминает всем нам, что уже много лет подряд человечество стремится не к глобализации. Сейчас наоборот в мире происходит деглобализация. В качестве примера автор приводит индийца, экс-главу Резервного банка Индии Рагхурама Раджана, который старается продвинуть свою идею. Он подчеркнул, что еще в 2008 году экспорт товаров и услуг, сформированный в мировой ВВП значительно уменьшился. В 2007 году 5.3% ВВП всего мира было вложено за пределы внутренней экономики. Затем данные значения регулярно стремились вниз, и в 2020 году достигли значения в 1.3%. А это значит, что произошел полный крах. И многие обеспокоены данным вопросом, но не знают «кто виноват, и что с этим делать».

И то, что все наблюдали в 90-е годы, является так называемым информационным фантомом. А вот в реальности Запад изначально закрепил за собой звание главного «лидера», который диктует всем свои правила, но по итогу, этот же Запад все и разрушил.