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В Сети были опубликованы первые кадры боевого применения вооруженными силами Украины западной артиллерийской системы TRF1 французского производства на линии боевого соприкосновения. Сообщается, что французская гаубица применяется в окрестностях населенного пункта Артемовск.

Французская сторона передала свои артиллерийские системы TRF1 киевскому режиму еще 12 декабря 2022 года, однако кадры реального боевого применения их артиллеристами вооруженных сил Украины появились только сейчас.

Отмечается, что коллективный Запад продолжает поставлять на территории Украины свои системы вооружений, так как значительная часть советских артиллерийских систем ВСУ уже полностью уничтожена.

При этом, несмотря на постоянные сообщения о передаче украинской армии новых артиллерийских систем от различных стран Запада, российские вооруженные силы до сих пор сохраняют преимущество в вопросе качества и количества артиллерии, доступной в зоне боевых действий.

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