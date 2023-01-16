Кадры боевой работы одного из самых современных танков российских вооруженных сил Т-90М «Прорыв» были опубликованы в Telegram-канале «Архангелы спецназа». На кадрах продемонстрирован фрагмент боевого столкновения российского танка с украинским подразделением.

Как можно увидеть на видео, российский боевой танк в маскировочной ткани производит серию выстрелов по выявленным позициям украинских военнослужащих. При этом опубликованное видео сопровождается комментарием авторов канала. Они отмечают, что современный российский танк Т-90М «Прорыв» обладает полным набором современных характеристик для ведения успешного танкового боя.

Российские танкисты, уже в полной мере опробовавшие новую технику в реальных боевых условиях, отмечают, что танк Т-90М «Прорыв» обладает высокой скорострельностью, быстрой перезарядкой. Он способен оперативно менять огневые позиции и оборудован современной системой обнаружения противника.