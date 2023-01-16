ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кадры боевой работы одного из самых современных танков российских вооруженных сил Т-90М «Прорыв» были опубликованы в Telegram-канале «Архангелы спецназа». На кадрах продемонстрирован фрагмент боевого столкновения российского танка с украинским подразделением.

Как можно увидеть на видео, российский боевой танк в маскировочной ткани производит серию выстрелов по выявленным позициям украинских военнослужащих. При этом опубликованное видео сопровождается комментарием авторов канала. Они отмечают, что современный российский танк Т-90М «Прорыв» обладает полным набором современных характеристик для ведения успешного танкового боя.

Российские танкисты, уже в полной мере опробовавшие новую технику в реальных боевых условиях, отмечают, что танк Т-90М «Прорыв» обладает высокой скорострельностью, быстрой перезарядкой. Он способен оперативно менять огневые позиции и оборудован современной системой обнаружения противника.

Вам может понравиться

Смольный в два раза «сократил» размер зарплаты водителей уборочной техники. Убирать дороги будет некому

Комитет по благоустройству анонсировал заработные платы работников ручного труда и водителей снегоуборочных машин. Цифры разнятся от данных, озвученных в прошлом году вице-губернатором Петербурга Анатолием Повелием. Комблаг Петербурга в своем официальном

Иран представил на военных учениях мощный барражирующий боеприпас новой разработки

В рамках крупных военных учений Иран продемонстрировал способность атаковать военно-морскую базу с применением новейшего типа корабельных барражирующих боеприпасов – беспилотников-камикадзе Ababil-2. Об этом сообщает сайт Airspace Review. Перевод основных положений

МО: ВС РФ Уничтожают позиции украинских боевиков из РСЗО «Град» и САУ «Мста-СМ2»

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись, на которой можно рассмотреть, как российские солдаты производят стрельбу из реактивных систем залпового огня «Град» по позициям противника. Армия ВС России без устали накрывают