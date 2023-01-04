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Как сообщает портал 63.ru, российский полк, который попал под обстрел из РСЗО HIMARS ВСУ в Макеевке, не находится подчинении второй гвардейской армией, главный штаб которой расположен в городе Самара. Такую информацию сообщила супруга командующего второй гвардейской армией РФ Екатерина Колотовкина во время траурного митинга на площади Славы.

По ее словам, данная трагедия стала настоящим горем для всех жителей Российской Федерации. Екатерина Колотовкина постоянно поддерживает связь со всеми женами погибших военнослужащих, которые находились в Макеевке. По ее словам, она общалась со своим мужем Андреем Колотовкиным, который также выразил соболезнования всем родственниками погибших военнослужащих из 44-го полка. По его словам, он не командовал данным подразделением.

Екатерина Колотовкина заявила, что впервые с момента начала специальной военной операции она попросила своего мужа отомстить за все слезы, которые вынуждены проливать по погибшим бойцам вдовы и родные матери.

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