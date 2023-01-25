Власти Соединенных Штатов Америки согласились на отправку в Киев боевых танков Abrams. Но есть вероятность, что военная техника не приедет в Киев в ближайшее время. Об этом пишет американское издание Washington Post, ссылаясь на чиновников.

Ранее СМИ сообщили, что Байден, президент США, в среду объявит о решении передать до 50 танков Абрамс на нужды ВСУ.

Один из чиновников рассказал изданию, что американские танки даже в случае положительного решения об их отправке на Украину не будут предназначены для ведения боевых действий в настоящее время. Предположительно, их даже не отправят в ближайшие месяцы, а поставки могут и вовсе растянуться на годы.

ВСУ не смогут развернуть танки для применения, так как властям Вашингтона понадобится время, чтобы заключить соответствующие контракты с производителями.