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Войска вооруженных сил Российской Федерации нанесли массированные ракетные удары по объекту сил ВСУ в городе Запорожье, который на данный момент находится под контролем киевского режима. Ракетный удар был совершен ночью 4 января. В результате ракетного удара произошел взрыв. По итогу на пораженном объекте началось сильное возгорание. На портале «Русская весна» опубликовано виде с соответствующими кадрами.

Как заявил ставленник киевских властей в качестве губернатора Запорожской области Александр Старуха, российские войска подвергли обстрелам окраины города. Он подчеркнул, что в результате обстрела произошел пожар на объектах гражданской инфраструктуры. О сильном возгорании сообщается также в местных Телеграм-каналах и других сообществах в социальных сетях. Сообщений о возможных пострадавших на данный момент нет.

Напомним, что с 10 октября 2022 года ВС России наносят массированные удары по украинским объектам энергетической и критической инфраструктуры а также по военным объектам ВСУ.

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