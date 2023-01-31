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На сайте BBC был опубликован фильм под названием «Путин против Запада» (Putin vs the West), в котором бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что подписанные им еще в 2015 году Минские соглашения дали Украине время для проведения очень важных реформ.

Экс-президент Порошенко подчеркнул, что благодаря Минским соглашениям вооруженные силы Украины получили 8 лишних лет для своего перевооружения и модернизации. Также в течение этого срока Украина смогла подготовить свою экономику и начать создавать глобальную антипутинскую коалицию.

При этом Кристоф Хойсген, являющийся советником по вопросам политики безопасности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сказал, что перед тем как подписать Минские соглашения Петр Порошенко поделился с немецким канцлером информацией о плачевном состоянии украинских вооруженных сил в Дебальцево.

По словам Хойсгена, Порошенко рассказал Меркель о том, что ситуация на фронте настолько плачевна, что если российская армия прорвет рубеж обороны на Востоке страны, то сможет легко дойти до Киева.

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