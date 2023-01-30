Facebook – соцсеть, запрещенная в России, специально разряжает смартфоны своих пользователей. Это делается для того, чтобы протестировать определенные функции приложения. Об этом сообщил портал Gizmochina, ссылаясь на слова экс-сотрудника Meta (организация, запрещенная и признанная экстремистской в России).

Источник сообщает, что проводилось «Отрицательное тестирование», в ходе которого сотрудники компании тайно проверяют некоторые функции. Подобные работы увеличивают нагрузку на смартфоны и разряжают батарею.

Экс-сотрудник Meta рассказал, что выступил против подобного рода тестирования и заявил о вреде для людей, после чего его уволили. Специалист подал иск в суд против Meta. Он считает, что компания не может распоряжаться смартфонами других людей.