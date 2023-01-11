Как сообщает в своем материале «Царьград», украинские лидеры общественного мнения уже начали оправдывать отход подразделений ВСУ из Соледара, просто называя город абсолютно неважной точкой украинской обороны. Однако то количество резервов украинских вооруженных сил, которое было переброшено в данный район за последние месяцы свидетельствует ровно об обратном.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после освобождения Соледара наступает переломный момент в процессе освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. По его словам, которые он произнес в эфире программы «Соловьев Live», теперь шансы освободить такие населенные пункты, как Артемовск и Северск, увеличились в разы. Пушилин объясняет, что взятие Соледара позволит вооруженным силам РФ создать долгожданный плацдарм, чтобы начать освобождать Краматорск и Славянск.

При этом советник офиса президента Украины Алексей Арестович уже сделал заявление, что Соледар является по сути «небольшим 10-тысячным полностью разрушенным городом». По его словам, данная победа российской армии не дает никаких внушительных преимуществ на поле боя. Но вот количество тех резервов, которые командование ВСУ бросало на защиту Соледара, свидетельствуют, что киевский режим действительно боялся потерять данный город.