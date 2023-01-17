Пользователи социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) негативно отреагировали на пост благодарности президента Украины. Зеленский выразил благодарность ЕС за новый транш финансовой помощи Украине в размере трех миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи Twitter написали главе государства о том, что финансирование со стороны Европейского союза осуществляется не безвозмездно. Они рассказали, чем такая поддержка может грозить Украине.

Так юзер под ником Mira_Shwartz написал, что Украина навсегда попадет в рабство к своим спонсорам, так как очередной кредит необходим для выплаты предыдущего кредита. Еще один пользователь поинтересовался, в чем причина спонсирования страны, которая даже не входит в состав ЕС.

А комментатор под ником AbeVigoda12 написал, что это является великолепной схемой по отмыванию денег. Еще один комментатор отметил, что европейцы устали содержать Украину и поддерживать ее жестокий нацистский режим.