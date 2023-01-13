Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время своего выступления в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия никогда не хотела полного уничтожения Украины.

Отвечая на вопрос британского радиоведущего о целях специальной военной операции, Полянский заявил, что главной целью Москвы является обеспечение того, чтобы на территории Украины международные права человека соблюдались, ровно в такой же степени, как и в других странах мира.

Также Полянский отметил, что необходимость в проведении специальной военной операции возникла только по той причине, что официальные лица Вашингтона и Лондона поддерживали агрессивную политику Киева. Российский дипломат подчеркнул, что разговоры о мире возможны только тогда, когда Российская Федерация перестанет чувствовать угрозу со стороны Украины, а также когда полностью прекратятся обстрелы территории республик Донбасса.