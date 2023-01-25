Дмитрий Полянский, замещающий постоянного представителя России при ООН, рассказал о возможных причинах, почему над столицей Украины кружат огромные стаи воронов. Он написал в своем аккаунте Твиттер, что причина этому – антирелигиозные действия киевского режима.

Он отметил, что возможно это ответ на богохульство, которое спонсируют власти страны, а именно уничтожение храмов и преследование священнослужителей.

Ранее в сети выложили видеоролик, где показано, что над одним из районов Киева низко кружат огромные стаи черных воронов.

В прошлом году киевское правительство активизировало свои действия, направленные против Украинской православной церкви. Силовики провели ряд обысков в монастырях и храмах, а также в домах у священников и епископов. В декабре 2022 года СБУ завела около 50 уголовных дел против церковных служителей.