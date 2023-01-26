Публикация в польском издании со словами генерала Вальдемара Скшипчака вызвала массу критики со стороны читателей. Скшипчак ранее командовал польскими сухопутными войсками.

Он заявил, что Украине необходим «танковый кулак» для того, чтобы разобраться с наступающей российской армией. Он считает, что если Киев получит тяжелые танки с Запада, такие как «Абрамсы» или «Леопарды», то легко сможет преодолеть русских и получить преимущество.

Комментаторы не поддержали высказывание генерала. Читатели отметили, что западные танки не помогут Зеленскому победить в конфликте, а только приведут к эскалации и еще большим потерям.

Один из читателей написал, что западные «Абрамсы» и «Леопарды» помогут российской армии завладеть новыми технологиями, которые они далее применят для модернизации своих танков.