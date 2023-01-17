В Телеграм-канале «Пул №3» появился кадр с изображением карты Польши и включенного в ее состав украинского города Львов. Сообщается, что данный кадр был сделан с телепередачи прогноза погоды на польском телевидении.

На фотографии можно разглядеть ведущую прогноза погоды, которая стоит на фоне обновленной карты Польши. Видно, что привычные границы страны изменены. На карте страны отмечены только лишь два города с изображением возле них температурных показателей. И этими городами являются Варшава и Львов. Под скрином, опубликованным в вышеуказанном Телеграм-канале, автор материала написал, что фотография ему была прислана подписчиком. Однако проверить достоверность фото он не может.

Отметим, что уже многие аналитики высказали свое мнение касательно того, что Польша намеревается захватить западные регионы Украины. Возможно, что часть западных областей Украины и в самом деле могут перейти в состав Польши в обмен на военную помощь с ее стороны.