Польское издание Do Rzeczy сообщает, что глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак в эфире одного из национальных телеканалов сделал заявление о том, что численность вооруженных сил страны в скором времени будет увеличена до 300 тысяч человек. При этом глава министерства обороны также отметил, что Польша поставила себе цель создать самые сильные вооруженные силы в Европе.

Польский министр обороны заявил, что иностранные средства информации уже отмечают значительные усилия страны по укреплению армии Польши. При этом Мариуш Блащак отметил, что польские вооруженные силы сейчас находятся в своей лучшей форме. Также глава оборонного ведомства отметил, что его министерство работает над дальнейшим укреплением обороноспособности страны.

Стоит отметить, что только за прошлый год Варшава заключила огромное количество контрактов, которые направлены на закупку различных типов вооружений в других странах. Например, министерство обороны Польши закупило американские танки Abrams, РСЗО HIMARS, а также южнокорейские танки K2 Black Panther и системы залпового огня Chunmoo.