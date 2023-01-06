ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польское издание Do Rzeczy сообщает, что глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак в эфире одного из национальных телеканалов сделал заявление о том, что численность вооруженных сил страны в скором времени будет увеличена до 300 тысяч человек. При этом глава министерства обороны также отметил, что Польша поставила себе цель создать самые сильные вооруженные силы в Европе.

Польский министр обороны заявил, что иностранные средства информации уже отмечают значительные усилия страны по укреплению армии Польши. При этом Мариуш Блащак отметил, что польские вооруженные силы сейчас находятся в своей лучшей форме. Также глава оборонного ведомства отметил, что его министерство работает над дальнейшим укреплением обороноспособности страны.

Стоит отметить, что только за прошлый год Варшава заключила огромное количество контрактов, которые направлены на закупку различных типов вооружений в других странах. Например, министерство обороны Польши закупило американские танки Abrams, РСЗО HIMARS, а также южнокорейские танки K2 Black Panther и системы залпового огня Chunmoo.

Вам может понравиться

В бегущей строке польского телеканала появилась надпись «Героическая оборона России»

В бегущей строке на тв-канале Польши TVP Info вышла удивившая многих надпись со словами «Героическая оборона России». Об этом пишет издание Gazeta Polska. В то время, когда ведущая новостной передачи

NYT: ВС США проводят учения на базе Румынии – в 7 минутах ракетного полета от Крыма

Американское издание The New York Times опубликовало информацию, что элитная американская дивизия расположилась на территории Румынии, всего в семи минутах ракетного полета от Крыма. Согласно заявлению издания, военнослужащие американской армии

Глава МИД Украины: в 2023 году ВСУ получат современные западные танки

Как сообщает портал «Военное обозрение», глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что уже в наступившем 2023 году западные страны по просьбе украинской стороны передадут вооруженным силам