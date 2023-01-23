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Украинские дети в школах Польши столкнулись с проблемой. Местные школьники регулярно оскорбляют и обижают их. Так, польское издание Gazeta Wyborcza написало, что учащиеся школы №85 в Познани обзывали детей мигрантов «вонючими» и «бомжами», кидали в них хлебом и приказывали есть его.

По информации газеты, на данный момент в этой школе учится около 320 детей. Больше 80 из них – это дети украинских беженцев. Последних не только оскорбляют, но и отбирают у них еду.

Родители детей говорят, что у школьного руководства нет времени, чтобы обсудить эту проблему с ними.

Директор школы заявила, что такое поведение характерно для детей подросткового возраста, а руководство учебного заведения делает все необходимое, чтобы обеспечить хорошие условия.

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