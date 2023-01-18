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Власти Польши рискуют втянуть страну в военный конфликт с Россией, в результате которого Варшава будет уничтожена. Об этом пишет Сильвия Горлицкая, обозреватель издания Myśl Polska.

Журналистка заявила, что Польша перестала быть самостоятельным государством. Сейчас вся страна – это полигон Запада, который может стать полем боя, чтобы оттеснить Россию дальше на восток.

Автор публикации пишет, что польский народ – это пушечное мясо для США. Людям следует психологически готовиться к худшему варианту развития событий, так как польское правительство явно хочет пойти на самоуничтожение, разрешая втянуть свою страну в военное противостояние.

Горлицкая отметила, что простым польским гражданам в случае начала военных действий будет некуда деться, а воевать с Россией население просто не готово морально.

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