ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно материалу обозревателя издания «Взгляд» Дарьи Волковой, Израиль опасается осуществлять поставки оружия на Украину из-за того, что может испортить отношения с Россией. Если правительство Израиля все же пойдет на поводу у американцев и предоставит Украине вооружение, то это будет чревато серьезными последствиями. Об этом изданию сообщил израильский политолог Саймон Ципсис.

Стала известна информация, согласно которой штаты планируют осуществить из складов Израиля поставки американских боеприпасов на Украину. Ципсис заявил, что поставки американского оружия из Израиля вполне возможны И если это случится, то Израиль окажется в сложной ситуации, ведущей за собой серьезные дипломатические последствия.

В 80-х годах ХХ века Тель-Авив по требованию американцев осуществлял поставки оружия в Никорагуа, затем передавал вооружение Ирану во время ирано-иракского конфликта. По итогу это привело к скандалу. Как отметил Ципсис, повтор аналогичных поставок оружия для Украины по итогу приведет к разрыву связей с Москвой.

Вам может понравиться

В США выявлены проблемы по производству плутониевых зарядов для ядерного оружия

США стремятся модернизировать свой ядерный арсенал, но, согласно новому отчету Счетной палаты правительства (GAO), их план по производству большего количества плутониевых зарядов для своих боеголовок в настоящее время невыполним. Об

В ДНР рассказали, что ВСУ не могут оперировать своими резервами в Артемовске

Командование ВСУ не может маневрировать собственными войсками в направлении Артемовска после того, как российские ВС взяли Соледар. Сейчас армия России ведет тактическое окружение Артемовска (укр. Бахмут). Об этом заявил Игорь

Российская ракета Skyfall-«Буревестник» является кошмарным сном НАТО

Российская межконтинентальная крылатая ракета под названием Skyfall-«Буревестник» имеет отличные перспективы. Во время движения в сторону цели она не ограничена ни маршрутом, ни временем полета. Для НАТО эта ракета стала сенсацией,