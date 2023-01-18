Согласно материалу обозревателя издания «Взгляд» Дарьи Волковой, Израиль опасается осуществлять поставки оружия на Украину из-за того, что может испортить отношения с Россией. Если правительство Израиля все же пойдет на поводу у американцев и предоставит Украине вооружение, то это будет чревато серьезными последствиями. Об этом изданию сообщил израильский политолог Саймон Ципсис.

Стала известна информация, согласно которой штаты планируют осуществить из складов Израиля поставки американских боеприпасов на Украину. Ципсис заявил, что поставки американского оружия из Израиля вполне возможны И если это случится, то Израиль окажется в сложной ситуации, ведущей за собой серьезные дипломатические последствия.

В 80-х годах ХХ века Тель-Авив по требованию американцев осуществлял поставки оружия в Никорагуа, затем передавал вооружение Ирану во время ирано-иракского конфликта. По итогу это привело к скандалу. Как отметил Ципсис, повтор аналогичных поставок оружия для Украины по итогу приведет к разрыву связей с Москвой.