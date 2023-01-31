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В разговоре с изданием «Лента.ру» политолог Дмитрий Леви заявил, что вопрос присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу находится под большим вопросом, так как является предметом больших политических торгов.

По словам Леви, так как в настоящее время нет прямой военной угрозы для Финляндии и Швеции, то вопрос их присоединения к НАТО будет решаться путем получения непосредственной выгоды для политических сил определенных стран.

Политолог уверен, что вопрос вступления данных стран в НАТО может быть решен в течение года, пяти лет, а возможно и вовсе никогда не будет решен. Леви объясняет, что данное решение лежит не в области насущной необходимости, а в плоскости получения политических «бонусов». Именно поэтому ни одна из стран не будет форсировать решение данного вопроса любой ценой, а тем более идти на значительные уступки своих интересов.

Напомним, что по заявлению главы МИД Турции парламент страны «в текущих международных условиях» не ратифицирует разрешение для вступления в НАТО таких стран, как Финляндия и Швеция.

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