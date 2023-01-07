Поскольку в текущей международной обстановке Индонезия придерживается нейтрального статуса, а также обладает большими человеческими ресурсами, Российская Федерация должна всячески способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между двумя странами. Такое мнение в интервью для информационного агентства URA.RU озвучил известный политолог Владимир Брутер.

Российский политолог сообщил, что Индонезия по состоянию на сегодняшний день занимает четвертое место в мире по количеству населения. При этом логистика из этой страны в Россию является очень сложной, так как Индонезия является морской страной, а в текущей международной обстановке торговые пути через Средиземное море заблокированы.

Существуют проблемы и в случае транзита через территорию Китая, так как, по словам Брутера, основные железнодорожные пути не расшиты. Поэтому перспектива взаимовыгодного сотрудничества велика, но необходимо уже сейчас решать вопросы логистики в срочном порядке.

При этом Брутер отмечает, что сама Индонезия проявляет интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией. По словам политолога, недавно посол этой страны заявил, что правительство Индонезии рассматривает возможность вступления в БРИКС. Поэтому необходимо сделать направление развития отношений с Индонезией приоритетным, считает Брутер.