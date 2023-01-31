Сергей Марков, политолог, прокомментировал новость о том, что Владимир Путин в 20-х числах февраля может обратиться с посланием к Федеральному Собранию. Эксперт уверен, что в этом послании президент страны сделает некое сенсационное заявление, которое будет касаться в том числе и хода специальной военной операции на Украине.

Марков предположил, что глава страны даст оценку тем неудачам и успехам, которые были совершены. Также он должен предложить решения, которые необходимы для устранения проблем.

Есть вероятность, что президент может ввести военную мобилизацию в социальной и культурной сферах. Эксперт отметил, что люди должны быть готовы работать на благо победы, что мобилизован должен быть каждый человек, и для этого не требуется всем находиться в окопах. Он заявил, что важна помощь семьям военнослужащих.