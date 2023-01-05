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Погранкомитет Республики Беларусь сообщил о том, что со стороны Украины происходят регулярные провокационные действия. Один из начальников пограничного контроля рассказал о случае, который произошел недавно. Так, по его словам, украинские военные около пункта пропуска Поддобрянка решили провоцировать белорусских пограничников посредством направления в их сторону оружия.

Помимо угроз в сторону белорусских пограничников, украинские военнослужащие демонстрировали различного характера неприличные жесты. Видео с этим обращением было опубликовано на официальном Телеграм-канале белорусского погранкомитета.

В ведомстве отмечают, что работники погранслужбы Республики Беларусь ни в коем случае не поддаются на провокации со стороны украинских бойцов и никак на них не реагируют, однако все время находятся в режиме боевой готовности.

На границе созданы специальные условия для украинских беженцев, обустроены пункты обогрева. Там же находятся сотрудники Красного Креста и работники службы МЧС.

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