72-я механизированная бригада украинских вооруженных сил попала под мощный огонь со стороны военных подразделений России около Угледара в ДНР. Об этом рассказал Игорь Конашенков, официальный представитель российского оборонного ведомства.

Удар по позициям военных Украины нанесло подразделение группировки российских войск под названием «Восток».

Общие потери неприятеля в этом направлении составили до 60 солдат и офицеров убитыми и ранеными. Также были ликвидированы три боевые бронированные машины ВСУ и два пикапа.

Ударили российские военные по позициям ВСУ также в запорожском и южнодонецком направлениях. Под огонь попала 108-я бригада теробороны вооруженных сил Украины около населенных пунктов Новоселка и Пречистовка в Донецкой республике.