Как сообщает портал «Военное обозрение», в результате штурмовых действий российские войска совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» смогли освободить населенный пункт Соледар, окружив его. Однако на территории города все еще находились разрозненные группы военнослужащих ВСУ, которые спрятались в подвалах в ожидании подкрепления.

Во время зачистки города от украинских военнослужащих российские бойцы предлагали им сдаваться в плен, но в ряде случаев был получен категорический отказ. Такие группы бойцов ВСУ были ликвидированы на месте бойцами ЧВК «Вагнер».

Такое поведение украинских подразделений, которые оказывали ожесточенное сопротивление, объясняется тем, что командование ВСУ постоянно выходило с ними на связь и обещало деблокировать город в ближайшее время. Таким образом, те подразделения, которые поверили пустым обещаниям своего военного командования, стали жертвами лжи украинских командиров, которые бросили своих бойцов в окружении.