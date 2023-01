ISW: штурмовые группы ЧВК «Вагнер» сбавили темпы своего наступления на Донбассе

Как отмечают аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW – Institute for the Study of War), темпы наступления вооруженных сил Российской Федерации и штурмовых групп ЧВК «Вагнер» начали замедляться. При