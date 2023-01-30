Как сообщает Pravda.ru, вооруженные силы Российской Федерации смогли увеличить зону своего контроля на восточных окраинах населенного пункта Угледар. Такое заявление в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный.

По словам российского военкора, подразделения российской армии смогли продвинуться глубже в городской застройке и закрепиться в восточных районах Угледара. При этом российские подразделения морской пехоты продолжают продвигаться по направлению к Богоявленке. Именно через данный населенный пункт проходит дорога, по которой угледарский гарнизон вооруженных сил Украины продолжает получать снабжение и боеприпасы из поселка Курахово.

Поэтому российские войска ведут боевые действия не только в городской черте Угледара, но также пытаются обойти город с двух сторон и взять его в «клещи», чтобы вынудить противника самостоятельно покинуть населенный пункт. Для этого необходимо установить боевой контроль над транспортным коридором Курахово-Угледар.