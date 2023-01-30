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Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на депутата Государственной думы Андрея Гурулева, администрация Белого дома может в действительности блефовать с отправкой своих танков Abrams для ВСУ. Это даст возможность США в дальнейшем «развести» своих союзников Германию и Францию, которые и так находятся на внешнем управлении Вашингтона.

Генерал в отставке Гурулев считает, что отправка даже 300 современных танков вооруженным силам Украины не сможет коренным образом изменить сложившуюся ситуацию на поле боя. Российский депутат предлагает обратить более пристальное внимание на поставки большого количества высокоточных боеприпасов к РСЗО HIMARS и американским гаубицам.

Гурулев задается вопросом, почему 300 тысяч артиллерийских боеприпасов были отправлены из Израиля на территорию Украины. Причем все это, по его словам, происходит на фоне заявления израильского посла о скрытой помощи ВСУ и чрезвычайных событий в Иране.

По мнению Гулурева, за информационным шумом с поставками танков для ВСУ может скрываться что-то более важное и глобальное. Однако российский депутат уверен, что разведка РФ работает хорошо, а значит Москва готова к любому развитию ситуации.

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