Как сообщает «Царьград», в результате артиллерийского обстрела поселка Безлюдовка, расположенном в Шебекинском городском округе Белгородской области, два человека получили ранения. Данную информацию опубликовал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Российский губернатор отметил, что осколочные ранения и контузию получили двое мужчин. На месте трагедии уже работают оперативные службы и медицинские работники. В настоящее время обстрел территории области со стороны украинских вооруженных сил продолжается.

Напомним, что ранее губернатор Гладков уже публиковал информацию о том, что украинская армия обстреляла село Долгое, расположенное в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате обстрела было повреждено остекление одного из автомобилей, раненых и жертв среди мирного населения не было.

Также 29 января 2023 года ВСУ совершили обстрел приграничного поселка Краснооктябрьский, расположенный в Курской области. По словам губернатора Старовойта, жертв среди мирного населения не было.