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Российскими артиллеристами был нанесен удар по позициям ВСУ возле Херсона. По итогу артиллерия ВС России смогла уничтожить гаубицы Д-20 и пушку. Об этом сообщили представители экстренных служб Херсонской области.

Согласно переданной информации, ВС РФ нанесли удар по позиции 406-й артиллерийской бригады ВСУ. В результате точного удара артиллерийский расчет украинских боевиков был уничтожен. Три украинских боевика погибли, еще двое поучили ранения. Также была уничтожена 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20. По словам представителя экстренных служб региона, данный артиллерийский расчет регулярно вел обстрел гражданских объектов в городе Голая Пристань.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генера-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили польское и американское вооружение – польские САУ «Краб» и американские М109 «Паладин».

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