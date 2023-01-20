Российскими артиллеристами был нанесен удар по позициям ВСУ возле Херсона. По итогу артиллерия ВС России смогла уничтожить гаубицы Д-20 и пушку. Об этом сообщили представители экстренных служб Херсонской области.

Согласно переданной информации, ВС РФ нанесли удар по позиции 406-й артиллерийской бригады ВСУ. В результате точного удара артиллерийский расчет украинских боевиков был уничтожен. Три украинских боевика погибли, еще двое поучили ранения. Также была уничтожена 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20. По словам представителя экстренных служб региона, данный артиллерийский расчет регулярно вел обстрел гражданских объектов в городе Голая Пристань.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генера-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили польское и американское вооружение – польские САУ «Краб» и американские М109 «Паладин».