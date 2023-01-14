Как сообщает портал «Русская весна», на территории Украины звучит масштабный сигнал воздушной тревоги, который уже распространился на все регионы страны. При этом первые российские ракеты уже начали попадать по своим целям, которые находятся в различных регионах Украины.

Администрация Одессы подтверждает информацию о том, что звуки взрывов, которые слышали местные жители в небе над городом, являются результатом работы систем противовоздушной обороны.

Украинские средства массовой информации со ссылкой на свои источники уже сообщают о десяти российских ракетах, которые летят в сторону столицы Украины. При этом сообщается, что жители Киева массово спускаются под землю на станции метрополитена.

Остальные регионы Украины готовятся к ракетной атаке. Так глава Львовской области уже предупредил местных жителей, что часть российских ракет направляется и в их сторону. С мест приходят сообщения о работе систем противовоздушной обороны над Винницей.