Вышедшая на большие экраны вторая часть нашумевшего ранее фильма «Аватар» стала сенсацией. Платон Беседин, писатель, рассказал, в чем главная идея фильма и почему большинство зрителей поняли его неправильно.

Писатель считает, что основная идея второй части фильма состоит в разрушающей деятельности людей. Где бы ни появились люди, они будут нести с собой разруху, ненависть и боль. Именно человек является главным злом во всей вселенной Аватара.

По мнению эксперта, создателям фильма не нужно было тратить миллионы долларов, чтобы внести эту мысль в головы зрителей.

Беседин отметил, что кинотеатры трещат от желающих посмотреть новинку, но в ней нет смысла. Писатель заявил, что это приговор человечеству, которое стремится убежать в другой мир.