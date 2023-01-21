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Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск выступил против того, чтобы США оказывали помощь Киеву в захвате Крыма. С таким позывом Маск опубликовал пост в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ). Многие пользователи данной соцсети поддержали его мнение.

Так Бастиан Леманн написал в своем комментарии под твитом Маска, что когда речь зашла о Крыме, то здесь надо остановиться. Он отметил, что американцы должны быть посредниками для установления мира в данном конфликте. В свою очередь, Ян Майлз Чонг отметил, что сейчас Крым не является интересом украинских граждан, Крым – это главный интерес НАТО, но ведь погибать за это придется украинским солдатам.

Еще один из пользователей написал, что если бы украинцы сдались еще в начале СВО, то не было бы стольких жертв. Канадский бизнесмен Джошуа Карту призвал Украину сесть за стол переговоров, чтобы остановить это безумие.

Отметим, что американское издание New York Times недавно опубликовало материал, согласно которому в администрации Джо Байдена начали говорить о том, что ВСУ будут необходимы дополнительные силы для осуществления удара по Крыму.

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