В своем материале венгерское издание Pesti Sracok пишет о колоссальных потерях личного состава 128-й отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады вооруженных сил Украины во время ведения боевых действий под Соледаром.

Венгерские журналисты отмечают, что по их информации потери составляют не менее половины от общего количества личного состава бригады. Косвенным подтверждением огромных потерь закарпатской бригады является агрессивная мобилизация, которая в данный момент проводится в регионе украинскими властями.

Местные жители сообщают, что погибших в сотни раз больше, чем заявляют украинские чиновники. Журналисты сообщают, что рефрижератор в одном из населенных пунктов Закарпатья уже переполнен трупами украинских солдат.

Напомним, что 24 февраля на территории Украины вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию, одной из главных целей которой стала защита мирного населения республик Донбасса.