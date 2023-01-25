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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, касательно визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в столицу Украины. Сообщается, что во время переговоров Владимира Зеленского и Бернса одной из тем обсуждения было покушение на бизнесмена Евгения Пригожина, который является основателем частной военной компании «Вагнер».

На вопрос журналистов о данной информации, Песков ответил, что опасность покушения на российских граждан со стороны Киева существует. Также он подчеркнул, что на совести киевского режима уже множество чудовищных убийств. Но, что касается информации о возможном покушении на жизнь Евгения Пригожина, пресс-секретарь президента ответил, что об этом ему ничего не известно.

Напомним, что информация о подготовке покушения на жизнь основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилась в Телеграм-канале пресс-службы бизнесмена со ссылкой на слова Владимира Рогова, председателя движения «Мы вместе с Россией». Рогов заявил о том, что президент Украины Зеленский и директор ЦРУ Бернс обсуждали вопрос покушения на жизнь Пригожина.

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