Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, беседуя с журналистами, заявил, что западные партнеры киевского режима продолжают удовлетворять требования Украины о предоставлении новых видов вооружений, однако это не сможет повлиять на ход специальной военной операции.

Комментируя заявление бывшего посла Украины в Германии, а в настоящее время заместителя главы МИД Андрея Мельника, о требовании предоставить киевскому режиму современную подводную лодку, Дмитрий Песков сказал, что дальнейшее удовлетворение западными странами военных желаний Киева только увеличит уровень эскалации украинского конфликта. Также Песков добавил, что страны НАТО все больше и больше начинают напрямую участвовать в украинском кризисе.

Причем, по словам Пескова, новые поставки вооружений от западных партнеров не могут коренным образом изменить ситуацию на территории Украины, поэтому вооруженные силы Российской Федерации работают в зоне СВО в плановом режиме.