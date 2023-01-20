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В российских автосалонах появились в продаже первые электромобили «Москвич 3е». На данный момент новый кроссовер можно только забронировать, для этого требуется внести предоплату в 10 тысяч рублей. Стоимость электромобиля – 3,5 миллиона рублей.

Кроссовер работает на электрическом двигателе, его мощность равна 68 л.с. Запас хода на электрокаре «Москвич 3е» составляет 140 км на одном заряде.

Производитель запланировал выпустить в 2023 году всего 10 тысяч единиц модели «Москвич 3е».

Сообщается, что новый автомобиль «Москвич 3», а также его аналог на электроустановке «Москвич 3е» являются вариантами китайской машины марки JAC JS4.

Также объявлена стоимость модели «Москвич 3». Цена на автомобиль будет начинаться от 1,97 млн рублей.

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