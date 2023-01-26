ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Politico сообщили, что возможная поставка боевых истребителей из стран Запада на Украину может стать настоящим «логистическим кошмаром». Об этом пишет РИА Новости.

В СМИ уточнили, что европейские союзники Зеленского уже начали ведение внутренних дебатов по передаче ему боевой авиации.

Однако в публикации указали, что подобное решение станет сложной логистической задачей. Американские истребители F-15 и F-16 имеют одну характерную особенность. Им требуется длинная взлетно-посадочная полоса хорошего качества, а таких на Украине нет.

Дополнительный риск заключается в том, что вооруженные силы России могут легко обнаружить попытки создания новых баз и ударить по ним.

Один из экспертов заявил, что Киеву лучше бы подошли шведские истребители F-18, которые менее прихотливы и могут взлетать с коротких взлетных полос.

Вам может понравиться

Welt: население Германии возмутилось заявлением Столтенберга о ядерной риторике России

Как сообщает РИА Новости, аудитория немецкого издания Die Welt (заблокирован Роскомнадзором в РФ) была возмущена высказыванием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и том, что альянс не должен допустить того, чтобы

ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS под Днепропетровском

Военные российской армии смогли поразить временный пункт размещения артиллерийской бригады ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Под высокоточным ударом со стороны российских ВС оказались подразделения 107-й украинской бригады около

Дандыкин: НАТО взволновано российскими учениями с «Цирконом»

Издание «Взгляд», со ссылкой на мнение военного эксперта Василия Дандыкина, сообщило, что представители НАТО прекрасно осведомлены о том, какие последствия могут быть, если «Циркон» нанесет удар по авианосцу. Именно поэтому