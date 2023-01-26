В издании Politico сообщили, что возможная поставка боевых истребителей из стран Запада на Украину может стать настоящим «логистическим кошмаром». Об этом пишет РИА Новости.

В СМИ уточнили, что европейские союзники Зеленского уже начали ведение внутренних дебатов по передаче ему боевой авиации.

Однако в публикации указали, что подобное решение станет сложной логистической задачей. Американские истребители F-15 и F-16 имеют одну характерную особенность. Им требуется длинная взлетно-посадочная полоса хорошего качества, а таких на Украине нет.

Дополнительный риск заключается в том, что вооруженные силы России могут легко обнаружить попытки создания новых баз и ударить по ним.

Один из экспертов заявил, что Киеву лучше бы подошли шведские истребители F-18, которые менее прихотливы и могут взлетать с коротких взлетных полос.