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На очередном пленарном заседании XI Рождественских парламентских встреч патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо на законодательном уровне исключить искусственное прерывание беременности у женщин из списка предоставляемых услуг частных клиник.

По мнению патриарха, коммерческие клиники игнорируют, установленные государством, строгие «антиабортные» ограничения ради наживы. Кирилл заявил, что аборт в современных реалиях стал средством обогащения частных клиник, а не бесплатной медицинской помощью для женщин.

Ряд медицинских экспертов считает, что частные клиники не следуют установленным «антиабортным» ограничениям, которые были приняты государством под давлением российского общества и представителей Церкви, добавил Кирилл. Поэтому патриарх внес предложение, на законодательном уровне исключить аборты из списка оказываемых медицинских услуг, чтобы не позволять коммерсантам зарабатывать деньги на горе женщин.

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