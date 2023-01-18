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Как сообщает РИА Новости, бывший сотник «Украинской повстанческой армии» (УПА – запрещенная на территории РФ экстремистская организация) Мирослав Симчич, получивший награду от киевского режима, умер на территории Украины. Об этом в среду сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

В своем Telegram-канале Онищук написала, что «наш земляк Мирослав Симчич отошел в вечность». Напомним, что в октябре Светлана Онищук сообщила о том, что Симчичу было присвоено звание «героя Украины».

Сообщается, что отряд УПА, под командованием сотника Симчича, в октябре 1944 года совершил набег на село Троица, во время которого было убито 80 его жителей, включая детей, стариков и женщин. Тем не менее, Мирослав Симчич получил от украинского правительства ордена «За заслуги» и «Свободы».

Напомним, что еще предыдущий президент Украины Петр Порошенко наделил бывших бойцов УПА статусом «борцов за независимость Украины». При этом по решению украинского президента участники УПА имели право на соцгарантии.

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