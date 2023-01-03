Российские военные продолжают проведение специальной операции на Украине и не утрачивают свой боевой дух.

Портал «Русская весна» пишет, что бойцы группировки военных «Отважные» установила необычные указатели на своих позициях.

Это таблички, на которых написаны российские города и расстояние до этих городов в километрах.

Так бойцы повесили указатель с Москвой, а также Ульяновском и Самарой, поскольку большинство солдат подразделения родом именно из этих городов.

Не забыли военные и про Киев, на табличке указано направление и расстояние в 600 километров, именно там находится логово врага. Появился указатель и с Вашингтоном, он направлен в землю, поскольку именно с той стороны идет управление противником.