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Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, характерными симптомами для гриппа В являются изменение голоса и осиплость. По словам Гинцбурга, данные симптомы являются характерными отличиями гриппа В от гриппа А.

По словам российского ученого, данный вариант гриппа уже начал распространяться на территории Российской Федерации, что со временем может привести к тому, что грипп варианта А может полностью исчезнуть. При этом, как отмечает Гинцбург, грипп варианта В не способен вызвать новую волну пандемии.

Среди других характерных симптомов данного заболевания точно такие же как и у большинства респираторных заболеваний, а именно: начало воспалительного процесса в носоглотке у человека, который со временем опускается в бронхи и легкие. При этом ученый отмечает, что необходимо предотвратить опускание возбудителя гриппа в бронхи, иначе это может привести к воспалению легких вследствие присоединения бактериальной инфекции.

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