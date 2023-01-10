Как сообщают российские военные корреспонденты в окрестностях населенного пункта Авдеевка, который находится под контролем вооруженных сил Украины, продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские подразделения планомерно вытесняют противника с занимаемых позиций, однако время от времени украинская армия предпринимает попытки организовать контрудар.

Очередная попытка ВСУ пойти в контрнаступление под Авдеевкой завершилась полным провалом. Военное командование украинской армии допустило грубую ошибку во время планирования наступательной операции. Противник недооценил технические возможности российских разведчиков, что привело к полному разгрому врага еще до попытки перейти в атаку.

Сообщается, что под покровом ночи противник начал накапливать в непосредственной близости от линии фронта свежие резервы для атаки. При этом российские разведчики вскрыли местонахождение группы противника и передали координаты артиллеристам, которые и накрыли данный квадрат из реактивной системы залпового огня. В результате большая часть подразделения и техники ВСУ, которые должны были идти в атаку, были уничтожены.